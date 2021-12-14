Мошенники под видом соцработников обманывают пенсионеров перед праздниками

Перед новогодними праздниками в Свердловской области активизировались мошенники, которые обманывают пожилых людей – рассказывая им о социальных программах, проникают в дома и похищают деньги.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с мошенничествами ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, данные случаи регистрируют в полиции каждую неделю. Обманывают бабушек и дедушек в основном женщины, которые подходят либо на улицах, либо в магазинах, представляются социальными работниками и рассказывают, что перед Новым годом в стране провели пенсионную реформу, или что-то еще, поэтому нужно оформить документы. Далее они идут в квартиру к своей жертве, узнают, где лежат деньги, и забирают их.

«Еще был вопиющий случай, – говорит Артем Лаздынь. – Дедушка выходил в магазин, по дороге его остановил мужчина и сказал, мол, вы знаете, к вам в квартиру зашли неизвестные, пойдемте проверим. Вот они пришли в квартиру, там мошенник говорит: «Проверьте, деньги-то на месте?» Дедушка полез в шкаф, тем самым обнаружил свой тайник. Потом мошенник попросил у пенсионера воды, и пока тот ходил на кухню за водой, деньги были украдены».

В полиции предупреждают, что социальные работники не приходят просто так. Об их приходе всегда предупреждают заранее, например, висит объявление на двери подъезда. Также можно пускать соцработника, если он пришел в сопровождении соседки или старшей по дому, незнакомцев пускать к себе домой ни в коем случае нельзя.

Если же к вам домой пришел сотрудник полиции, а вы в этом сомневаетесь, нужно сначала попросить у него удостоверение, а затем, если сомнения остались, спросить, из какого он районного отдела. Дальше – позвонить в дежурную службу и удостовериться, что это действительно так. Если такого сотрудника в отделе нет, пускать этого человека к себе домой и вообще с ним разговаривать нельзя. Нужно просто вызвать полицию.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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