Салоны красоты стали брать предоплату с клиентов перед Новым годом

Екатеринбургские салоны красоты стали брать предоплату с клиентов, которые записываются на услуги в последние две недели перед Новым годом. Это некий депозит, который «сгорает», если клиент отменяет запись. Разные салоны красоты выдвигают своим клиентам разные условия – кто-то забирает задаток себе в любом случае, кто-то возвращает, если запись отменили, например, за два-три дня.

«Записалась на процедуру в студию, вроде все нормально, но потом прислали требование внести предоплату. Это какое-то идиотское правило. Я понимаю, что у них сейчас предновогодний чес и самая горячая пора, потому что всем стало надо обязательно перед Новым годом навести красоту, но совершать какие-то странные действия я не собираюсь. Записалась в другое место», – рассказала «Новому Дню» жительница города Екатерина.

Подобные требования предъявляют многие салоны красоты и парикмахеры, визажисты, маникюристы и другие мастера в бьюти-сфере.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области агентству объяснили, что это незаконно. «Договор об оказании услуг может содержать условие об оплате аванса при оформлении договора. Но, по общему правилу в соответствии со ст. 32 Закона о защите прав потребителей, потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время, при этом должен оплатить исполнителю фактически понесенные им расходы по договору. Поэтому условие об автоматическом удержании залога без фактического подтверждения расходов ущемляет права потребителя», – отметила начальник консультационного центра для потребителей Ирина Короленко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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