Мошенники оформляют банковские карты на студентов, а потом те отвечают за чужие преступления

Мошенники используют студентов и маргиналов, чтобы воровать деньги с банковских счетов свердловчан.

Раскрываемость по уголовным делам об интернет-мошенничестве составляет около 30%. Как правило, сотрудники полиции не могут найти, на какие счета ушли деньги, хотя любой банковский счет оформлен на реального человека.

Как пояснил «Новому Дню» сегодня на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с мошенничествами ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, в аферах используют банковские карты, оформленные на подставных лиц. Как правило, это студенты или люди, ведущие антисоциальный образ жизни.

«К студенту на улице подходит мошенник, предлагает ему быстро заработать тысячу, две, три, – пояснил «Новому Дню» Артем Лаздынь. – Студент соглашается, идет вместе с мошенником, который предлагает ему оформить карточку. Оформляет, а потом к нему приезжают сотрудники полиции с допросом, каким образом карточка стала доступна для мошеннических операций. Те, кто продает свои банковские карты, тоже являются участниками преступлений, участвуют в долгом разбирательстве и пятнают свое имя».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»