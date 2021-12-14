Россельхознадзор: треть сливочного масла – подделка

В Свердловской области треть сливочного масла – это фальсификат. К таким выводам пришли специалисты испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Там проверили 32 образца сливочного масла. Специалисты выясняли, каково соотношение метиловых эфиров жирных кислот. В результате химики-аналитики обнаружили 10 образцов, не соответствующих требованиям нормативных документов: лабораторные испытания выявили в них признаки фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения.

Также есть и другие нарушения. «Например, на упаковке написано, что масло 82% жирности, а на самом деле – меньше. В таком случае, это считается фальсификатом, партия снимается с реализации, если она находилась в розничной сети, или не допускается до реализации, если пробы брали в рамках производственного контроля. Производителю грозит ответственность за административные нарушения», – объяснили агенству в пресс-службе надзорного ведомства.

Там уточнили, что не могу назвать бренды, которые попались на подделках.

Екатеринбург, Елена Сычева

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