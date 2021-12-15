Услуги ЖКХ станут дороже на 5%

В Свердловской области в новом году вырастут цены на услуги в сфере ЖКХ. Все подорожает на 4,9% – это предельный индекс роста цен на коммунальные услуги, установленный правительством региона, уточнили в департаменте информполтитики.

«В первом полугодии 2022 года плата за коммунальные услуги не изменится. Потолок по росту во втором полугодии для подавляющего большинства муниципалитетов установлен на уровне 3,1%. Исключение составляют только территории, реализующие крупные инвестиционные программы в сфере ЖКХ, призванные обновить коммунальную инфраструктуру, сделать ее более надежной и безопасной», – уточнили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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