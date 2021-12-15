Уральцы стали больше платить безналом: за год потратили 865 миллиардов рублей

С начала 2021 года в Свердловской области на четверть – до 1,2 миллиарда – увеличилось количество операций по безналичному расчету. Банковскими картами уральцы оплатили товаров и услуг на 865 миллиардов рублей – это на 30% больше по объему, чем годом ранее.

«Оплата товаров и услуг занимает 81% от всего количества операций по банковским картам. Средний чек составил 721 рубль, увеличившись за год на 6%. На переводы и снятие наличных приходится 16% и 3% операций соответственно», – сообщили в пресс-службе Уральского главного управления ЦБ РФ.

Рост безналичных платежей не столько связан с выдачей новых карт (их стало на 9% больше), сколько с расширением инфраструктуры.

«Появляются и новые возможности для оплаты покупок, например с использованием QR-кодов системы быстрых платежей, для которых не нужна банковская карта. В целом по России более 226 тыс. торгово-сервисных точек предоставляют такой способ оплаты», – рассказала начальник Управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России Светлана Азанова.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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