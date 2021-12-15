В парке Маяковского откроется самая высокая горка в России – длина ската 140 метров

В парке Маяковского 24 декабря откроют новогодний сезон. Здесь установили самую высокую 17-метровую горку, длина ската которой – 140 метров. А также обновили усадьбу Деда Мороза: детям теперь покажут, как волшебник готовит подарки.

Главную горку парка уже смонтировали. Осталось доделать подъемник, который отвезет наверх тюбинги. На горке три ската: два экстремальных и один – пологий. Длина каждого – 140 метров. Катание на горке будет платным.

Рядом с горкой разместится ледовый городок, который изобразит ЦПКиО советских времен – с фонтаном, классическими вазонами и другими атрибутами. Для маленьких посетителей соорудят небольшие бесплатные горки и лабиринты.

Кроме того, на центральной аллее поставят новую елку, которую украсят ретроигрушками. Аллею до елки подсветят арт-объектами в виде елочных шаров, живые ели в парке украсят гирляндами.

«Усадьба Деда Мороза также обновилась – теперь там действует «Фабрика подарков Деда Мороза». Помощники главного новогоднего героя гуляют с гостями по фабрике, рассказывают, как получить долгожданный подарок, дают мастер-класс по написанию письма Деду Морозу. Рядом установлен почтовый ящик – в январе ответы на письма получат все, кто оставит письма с указанным обратным адресом», – рассказали в пресс-службе парка.

Старт сезона запланирован на 24 декабря 18:00.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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