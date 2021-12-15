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Среда, 15 декабря 2021, 12:53 мск

Новости Екатеринбург

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За двое суток число заразившихся Covid-19 в Екатеринбурге выросло в 2 раза, по области – снизилось

За минувшие сутки в Екатеринбурге выявлено 292 случая Covid-19. В понедельник заразилось только 134 человека, во вторник – 217. Всего на Среднем Урале заболели 637 человек.

Умерли от коронавируса за сутки 32 свердловчанина, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии от вируса скончались 8924 человека. Сейчас 511 пациентов в регионе находятся в тяжелом состоянии, 295 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 189 356 человек. Выписано за сутки 439 свердловчан, общее число достигло 163 801.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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