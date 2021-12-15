Екатеринбургские депутаты поспорили о зарплате главы города

В Екатеринбурге меняется система оплаты труда главы города. Теперь зарплата мэра будет привязана к должностному окладу и лишена премиальной части. При этом ее фактический размер не изменится. Новую редакцию положения сегодня рассмотрели депутаты на заседании думской комиссии по местному самоуправлению.

Согласно документам, должностной оклад главы Екатеринбурга Алексея Орлова в 2022 году составит 63 902 рубля. К этой сумме прибавляются ежемесячное денежное поощрение в размере трех окладов, процентная надбавка за работу с государственной тайной и отпускные в размере двух окладов. Годовое денежное обеспечение мэра составит 4,5 миллиона рублей – такая сумма заложена в проекте бюджета на следующий год. Следовательно, ежемесячная зарплата градоначальника составит порядка 350 тысяч рублей.

Вице-мэр Андрей Корюков пояснил, что структура денежного содержания главы города останется прежней. Но зарплата мэра теперь будет соответствовать областной системе оплаты труда: исчисляться только окладами и зависеть от размера заработной платы вышестоящих руководителей. Так, должностной оклад Алексея Орлов составит 90% от оклада губернатора Евгения Куйвашева.

Однако у депутатов и специалистов юридического управления думы все же возникли вопросы. Сергей Шадрин обратил внимание, что в проекте положения есть пункт, по которому глава города может сам себе определять денежное поощрение. Юристы указали, что в документе нет точной формулировки, в каком случае градоначальник может оформить себе материальную помощь. В результате дискуссии спорный пункт отредактировали.

«У меня сейчас в мозгу идет борьба. С одной стороны, я понимаю, что надо принимать положение, чтобы привести его в соответствие с областным законодательством. С другой стороны, получается, что мы утверждаем зарплату главы вне зависимости от результатов его работы – такова окладная система, – заявил депутат Михаил Матвеев. – Например, при корректировке городского бюджета по итогам девяти месяцев 2021 года мы дополнительно утвердили плюсом 6 миллиардов рублей. Я считаю, что это результат работы главы, лично Орлова – его лоббистская деятельность, его контакты. Он принес в бюджет плюс шесть миллиардов, а это означает инвестиции в развитие Екатеринбурга. Но получается, что ни мы, ни губернатор не можем поощрить мэра. А если бы он ничего не делал, то тоже получил бы установленное денежное вознаграждение. Я просто на будущее, на перспективу: мне представляется, что положение на уровне области и города в этой части до конца не проработано. Высшие руководители, вне зависимости от того, хорошо они работают или плохо, будут получать положенную оплату труда».

Начальник департамента финансов Екатеринбурга Анна Турунцева заметила, что подобная система оплаты труда действует на всей территории России. В итоге большинством голосов депутаты утвердили новую редакцию положения. Вопрос вынесен на заседание городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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