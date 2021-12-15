Свердловский рейдер из 90-х Павел Федулев снова просится на свободу

Уральский рейдер Павел Федулев, отбывающий длительный срок за захват предприятий и организацию заказных убийств, подал ходатайство о замене ему лишения свободы на принудительные работы.

Как сообщается на сайте Чусовского городского суда (Пермский край), ходатайство поступило 10 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена. Ранее в этом же суде рассматривались другие обращения Федулева. Например, в январе 2021 года он уже просил заменить ему колонию принудительными работами, но суд отказал. В 2020 году Федулев ходатайствовал о замене колонии строгого режима на колонию-поселение, но затем сам отказался от своих требований.

Напомним, впервые Павел Федулев был осужден весной 2007 года по обвинению в организации массовых беспорядков и захвате «Оборонснабсбыта», которые произошли в 2003 году. Тогда рейдеру дали девять лет лишения свободы. Пока он сидел, расследование других эпизодов его преступной деятельности продолжалось. В итоге в уголовном деле против Федулева были соединены 18 дел, возбужденных в период с 1995 по 2010 годы. Следователи доказали, что с началом приватизационной программы в России в начале 90-х годов Федулев развернул деятельность по захвату крупных промышленных предприятий. Рейдерство стало основным источником его дохода вплоть до задержания в 2006 году. Также было доказано, что бизнесмен организовал 7 заказных убийств. В 2011 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Екатеринбург, Чусовой, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»