Екатеринбургские депутаты утвердили бюджет на образование в 2022 году

Профильная комиссия гордумы Екатеринбурга одобрила расходы на сферу образования в проекте бюджета на 2022 год. Общие затраты составят 27,1 миллиарда рублей, из них более половины (16,3 миллиарда) – межбюджетные трансферты.

Как ранее писал «Новый День», самые большие бюджетные инвестиции пойдут на строительство новых школ. В 2022 году на эти цели закладывается 1,792 миллиарда рублей. Деньги распределят на пять объектов: школа в квартале № 10 Академического района, школа № 40 на улице Мичурина, гимназия № 120 на улице Степана Разина, новый корпус столовой школы № 106 и образовательный центр в микрорайоне Мичуринском. На строительство детских садов заложено 107 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на возведение детского сада в жилом комплексе «Изумрудный бор» в Мичуринском.

Кроме того, 28 миллионов рублей будет направлено на строительство спальных корпусов в детских оздоровительных лагерях имени Титова и «Заря». А вся детская оздоровительная кампания в Екатеринбурге в 2022 году будет стоить 722 миллиона рублей. Кроме того, на капитальный ремонт образовательных учреждений в бюджете города заложено 773 миллиона рублей.

«Представленный проект казны достаточно выверен, хотя все-таки это бюджет выживания. В Екатеринбурге не закрылось ни одно социальное учреждение, потому что мы их поддерживаем, планируем средства на ремонт и реконструкцию в 2022 году. Вчера в ККТ «Космос» проходило замечательное мероприятие, посвященное 90-летию создания первой музыкальной школы в Екатеринбурге. На лучшей сцене города выступали детские творческие коллективы. И как мне стало известно, «Космос» предлагается перевести в муниципальное учреждение. Такой вопрос долго стоял в повестке, и вот, наконец, решились на этот шаг. Я считаю, это правильное решение в нынешних экономических условиях. Лучший зал Екатеринбурга будут активно использовать муниципальные учреждения. И бюджет, где предусмотрена поддержка образовательных организаций, надо принимать», – отметил Михаил Матвеев.

Председатель комиссии Любовь Боркова также поблагодарила городской департамент образования за хорошую работу. Она сообщила, что 20 школ Екатеринбурга вошли в список 300 лучших в России, так как их выпускники в этом году поступили в ведущие вузы страны. «Это и есть признание эффективности работы нашей системы образования. Я надеюсь, что количество таких школ будет расти. Но и 20 учреждений в таком списке – большой успех», – прокомментировала депутат.

Депутаты комиссии также утвердили расходы по разделу «Физкультура и спорт». Они составят 3,8 миллиарда рублей. На подготовку спортивных объектов к Универсиаде уйдет 2,4 миллиарда, значительную часть этой суммы потратят на реконструкцию спорткомплекса «Калининец». На строительство спортивных площадок заложено 24 миллиона рублей, а всего на мероприятия массового спорта уйдет 105 миллионов рублей. Спорт высших достижений обойдется намного дороже – 1,2 миллиарда рублей. Из них 226 миллионов будут потрачены на капитальный ремонт школ олимпийского резерва.

Напомним, окончательное принятие бюджета Екатеринбурга на 2022 год планируется на заседании городской думы в следующий вторник, 21 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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