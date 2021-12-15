Единственный детский иммунолог Серова уходит на пенсию

В январе 2022 года Серов останется без детского иммунолога, потому что единственный врач уходит на пенсию.

Как сообщает городское сообщество «ВКонтакте» «Это Серов, детка», 1 января иммунолог из детской поликлиники Ирина Харлашкина уходит на пенсию, вакансия будет открыта и размещена на сайтах по поиску работы. Об этом заявил пресс-секретарь Серовской городской больницы Олег Романов.

Пока детский иммунолог не будет найден, пациентов будут консультировать дистанционно, по телемедицине и направлять в областную детскую больницу.

Как сообщила «Новому Дню» серовчанка Анастасия Бармина, к узким специалистам в Серове попасть практически невозможно, очередь занимают на несколько месяцев вперед.

«У нас кроме иммунолога не хватает многих узких врачей, да и это во всех городах так, – пояснила Анастасия. – Я и раньше выбивала направление в Екатеринбург, правда давать не хотели, а сейчас проще будет, раз все спецы наши уходят».

Серов, Мария Зыкова

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