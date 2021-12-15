В Верхней Пышме открыли памятник металлургу-хранителю (ФОТО)

В Верхней Пышме напротив местной администрации появился бронзовый памятник металлургу «Наш хранитель». В скульптурной композиции изображен плавильщик, который разбивает летку анодной печи.

Новую достопримечательность города торжественно открыли генеральный директор УГМК Андрей Козицын, глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин, работники и ветераны УГМК и АО «Уралэлектромедь».

«Мы долго думали, как изобразить, как сделать и где установить нашего Хранителя. Металлургия – это то, с чего все началось: сначала поселок Медный рудник, потом город Верхняя Пышма, который образовался вокруг градообразующего предприятия, «Уралэлектромедь». Именно металлургия является источником жизни нашего города, нас, наших детей и внуков. Сегодня наш металлург-хранитель занял свое достойное место на этой площади», – поздравил всех собравшихся Андрей Козицын.

«В нашем городе все «от меди». Верхнепышминцы в большинстве своем – металлурги, и сегодня мы говорим спасибо металлургам за наш прекрасный город и особо благодарим тех, кто сейчас находится у печи. Эти люди сейчас работают для нас. Хотелось бы поздравить всех с тем, что у нас появился такой Хранитель и сказать спасибо Уральской горно-металлургической компании, компании «Уралэлектромедь» за такой подарок», – прокомментировал глава Верхней Пышмы Иван Соломин.

Высота памятника составляет 3,5 метра, общий вес 3,9 тонн. Фигура металлурга выполнена из бронзы, а льющийся металл скульптор решил сделать из меди. Постамент высотой 3,7 метра изготовлен из армированного агломерата с заполнением железобетоном. «Хранитель» был создан менее чем за три месяца. Из них три недели разрабатывался эскиз, два месяца ушло на подготовку скульптуры.

«Передо мной стояла непростая задача – в сжатые сроки подготовить эскиз, затем выполнить основные этапы: лепку, формовку скульптуры, отливку из бронзы. Но чем сложнее задача, тем интереснее ее было творчески выполнять», – отметил скульптор член Союза художников России Андрей Следков.

Литейщиком памятника стал президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин. По его словам, Верхняя Пышма стала площадкой для его творческой реализации. «Для медной столицы Урала мы отливали памятник Грум-Гржимайло, который установлен возле Технического университета УГМК, монумент «Рабочий и колхозница» для музейного комплекса УГМК. Очень приятно, что наши работы ценят верхнепышминцы и гости города», – сказал он.

«Хранитель» стал композиционной доминантой площади перед зданием администрации города. В дальнейшем рядом с памятником будут высажены деревья. Теперь в летнее время со стороны Успенского проспекта будут просматриваться три композиционных плана: фонтан, памятник и здание администрации, которые удачно дополняют друг друга.

Верхняя Пышма, Ангелина Сергеева

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