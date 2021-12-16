Свердловские энергетики похвалили Минобороны за аккуратность в платежах

Свердловский филиал «Энергосбыт Плюс» подводит итоги 2021 года. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, 2021-й пандемийный год продемонстрировал рост задолженности населения по оплате тепловой энергии. Так, дебиторская задолженность жителей Свердловской области на 1 декабря 2021 года чуть превысила миллиард. Юрлица должны поставщику в семь раз больше – 7 млрд 192 млн рублей.

Примерно таким же образом выглядит и ситуация с платежами по поставленной электроэнергии. Дебиторская задолженность населения по выставленным счетам почти достигла 1 млрд 649 млн рублей. Долги юрлиц превысили 9 млрд рублей. Большая часть неплатежей приходится на водоканалы и теплоснабжающие компании.

На этом фоне в числе добросовестных плательщиков в свердловском филиале «Энергосбыта Плюс» называют подразделения Министерства обороны РФ. Ведомство оплатило большую часть выставленных ноябрьских счетов за тепло- и электроснабжение.

«Оплата потребленных ресурсов на протяжении длительного времени производится стабильно, без перебоев», – подчеркивают в свердловском филиале сбытовой компании. Слаженное взаимодействие структуры с ресурсоснабжающей организацией позволяет обеспечить надежное энергоснабжение военных объектов, а поступившие от ведомства средства за потребленные тепло и свет – направить на дальнейшее развитие и модернизацию энергетики Свердловской области.

Среди наиболее отличившихся в плане платежной дисциплины за последнее время в свердловском филиале называют жилищно-коммунальные службы ЖКС № 8, ЖКС № 11, ЖКС № 1.

Екатеринбург, Елена Васильева

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