Самыми скандальными профессиями уральцы считают врачей и контролеров QR-кодов

Жители Свердловской области назвали, представители каких профессий им кажутся самыми скандальными. Чаще всего участниками опроса, который проводил исследовательский центр Зарплаты.ру, выяснять отношения приходилось с контролерами QR-кодов – 11%, работниками кол-центров – 10%. На втором месте в топе скандалистов – курьеры и врачи, по 9%. 5% опрошенных разбирались на повышенных тонах с сотрудниками регистратуры больниц и с таксистами. Лишь 4% указали на кондукторов в общественном транспорте и охранников.

Что касается сфер деятельности, то здесь расклад несколько иной:

различные услуги – 32%;

бухгалтерия, финансы, банки – 11%;

продажи – 10%;

розничная торговля – 9%;

медицина и фармация – 9%;

рестораны, кафе, общепит – 7%.

Около 26% опрошенных считают, что на психологическое состояние некоторых работников влияет обилие стрессовых ситуаций в их профессии, 16% отметили, что сотрудники скандалят из-за того, что им часто приходится общаться с незнакомыми, а 15% связали это с общим недовольством некоторых людей своей работой и жизнью. Каждый десятый участник опроса заметил влияние на настроение сложной обстановки в обществе, по 6% отметили, что сказываются негативные эффекты пандемии коронавируса, ненормированный труд и переработки. Только 4% респондентов сообщили, что причина их частых споров и ругани с врачами, работниками общепита, транспорта кроется в маленькой зарплате специалистов. Треть опрошенных при этом уверены, что повышение оплаты труда позитивно повлияет на «нервных» сотрудников. Правда, 26% считают, что зарплата и скандалы никак не связаны, а негативно настроенным людям надо просто сменить работу.

Около 18% ответивших на вопросы считают, что кондукторам, работникам кол-центров и другим специалистам стоит развивать психологическую стойкость к провокациям, 12% думают, что представителям этих профессий нужно чаще отдыхать.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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