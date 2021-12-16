В Свердловскую область поступил специальный тираж новогодних марок (ФОТО)

Почта России в этом году выпустила специальную новогоднюю марку необычной формы – она круглая, с изображением снежинки. Всего было выпущено 400 тысяч экземпляров. Как сообщили сегодня в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области, на Средний Урал поступило 10 тысяч новогодних марок. А на главпочтамте Екатеринбурга есть новогодний штемпель «С Новым годом и Рождеством», оттиск украшают новогодняя елка и снежинка.

Эскиз новогодней марки выполнила победитель Всероссийского конкурса рисунка на новогоднюю почтовую марку и поздравительную открытку, дизайнер из Санкт-Петербурга Светлана Токаренко. Номинал почтовой миниатюры – 24 рубля, одной такой марки будет достаточно, чтобы отправить письмо весом до 20 г в любой регион страны.

В Почте России напомнили, что традиция выпускать новогодние марки появилась в СССР в 1962 году. Не всегда на них изображали новогодних персонажей, иногда на марке появлялись кремлевские башни и стены. Марки необычной формы раньше тоже выпускали: в 2004 г. вышла марка в форме елочки, в 2009 г. – в форме снежинки.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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