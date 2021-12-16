Женщина ударила кувалдой по опоре газопровода, а потом толкнула газовщика под КамАЗ

Жительница Березовского отправится под суд по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности сотруднику газовой компании.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 14 июля 2021 года неработающая 31-летняя гражданка разругалась с сотрудниками АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», которые устанавливали газовые сети в частном секторе. Женщина не желала, чтобы труба проходила рядом с ее домом. Сначала она, взяв кувалду, попыталась повредить одну из опор газовой трубы. Сотрудник газовой службы начал снимать это на свой телефон. Увидев это, хозяйка дома закричала на мужчину, кинулась на него и с силой толкнула, отчего он упал на дорогу прямо под колеса проезжавшего мимо КамАЗа. Газовщик получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкие.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье Березовского судебного района.

Березовский, Елена Владимирова

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