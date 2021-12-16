Началась пресс-конференция мэра Орлова: в Екатеринбурге снизилась безработица, стало больше жилья

Сегодня проходит пресс-конференция мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, на ней он подводит итоги 2021 года.

Как рассказал мэр, за год в городе улучшилась экономическая и социальная обстановка. «В этом году в Екатеринбурге и в целом по области продолжилось восстановление экономической активности. За 11 месяцев нам удалось в 9 раз снизить реальную безработицу. На 1 декабря она составляла 0,64% от общего числа населения», – сообщил Орлов – Я много общаюсь с руководителями предприятий, и они говорят о серьезном дефиците кадров».

Кроме того в 2021 году Екатеринбург активно застраивается новыми домами, увеличивается количество жилья для населения. «Почти на 150% выросли объемы жилья, по итогам года введем полтора миллиона квадратных метров. Такого не было даже в советские годы, – отметил мэр. – В заксобрании было принято решение о возвращении градостроительных полномочий Екатеринбурга. Это значительно упростит работу в градостроительном секторе и даст дополнительный импульс к развитию города».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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