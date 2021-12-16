«Хогвартс-экспресс» отправится из Екатеринбурга – пока только для детей

В Екатеринбурге запустят «Хогвартс-экспресс» – поезд, который повезет любителей «Гарри Поттера» в путешествие по магическому миру.

Как сообщил «Новому Дню» организатор проекта Игорь Дианов, с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в назначенный день будет отъезжать поезд, стилизованный под магический паровоз «Хогвартс-экспресс». К пассажирам на протяжении всей поездки будут заходить разные персонажи из саги о Гарри Поттере и разыгрывать небольшие иммерсивные спектакли (предполагающие участие зрителей). С любителями волшебства поболтают главные герои: Гарри Поттер, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер, затем разыграют сражение антагонисты – Волан-де-Морт и Беллатриса Лестрейдж.

Помимо персонажей книг к зрителям будут заходить профессиональные фокусники и показывать представления с животными из «Гарри Поттера»: совами, жабами, крысами, змеями и другими. В поездке на «Хогвартс-экспрессе» юным зрителям вручат волшебные палочки, письма, билет на экспресс, угостят магическими сладостями. На входе на руку им будут ставить штамп-эмблему «9 и ¾».

«Все это движение началось в Южно-Сахалинске, а в этом году мы запустим поезд и в Екатеринбурге, – говорит Игорь Дианов. – Участие в постановке примут профессиональные актеры местных театров, и все они фанаты «Гарри Поттера», и это самое крутое. Вот уже начались первые репетиции, причем все актеры очень похожи на персонажей фильма, Беллатриса и Волан-де-Морт – их просто не отличить. Делаются все костюмы, грим, маски. Кстати, Волан-де-Морт – это единственный непрофессиональный актер в нашем проекте, он вообще работает на заводе. А еще открыты роли на некоторых персонажей: тот же Хагрид пока не занят».

Как пояснил Игорь Дианов, на «Хогвартс-экспрессе» могут поехать только дети от 5 до 18 лет. Билет стоит 2,5 тысячи рублей, а программа будет длиться чуть больше часа.

«Это крупный федеральный проект, в нем более 40 городов. Мы снимаем у РЖД поезд-ласточку и декорируем ее под Хогвартс, – пояснил организатор. – Возможно, если будет спрос, мы сделаем несколько рейсов для взрослых, или для сотрудников отдельных компаний. Я сам, честно, не являюсь косплеером «Гарри Поттера», но то, сколько людей и с каким настроем создают проект, вдохновляет».

«Хогвартс-экспресс» впервые отправится из Екатеринбурга 25 декабря. Затем билеты можно будут доступны на 26 декабря и со 2 по 9 января. Забронировать и оплатить поездку можно будет на официальном сайте, который заработает уже в скором времени.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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