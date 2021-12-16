За год в Екатеринбурге отремонтировали 45 километров дорог

Власти Екатеринбурга за год отремонтировали 45 километров дорог. Об этом рассказал на пресс-конференции мэр города Алексей Орлов.
«Открылись транспортные артерии: Макаровский мост удалось достроить раньше срока, мост на Бебеля и путепровод на Луганской», – сообщил чиновник.
Также завершился капремонт улицы Горького. По словам главы города, это «снизило нагрузки на дороги» и уменьшило пробки. До конца года мэрия планирует заключить 8 контрактов на реконструкцию 5,5 километров дорог 2022 году.
Екатеринбург, Никита Кондрашин
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