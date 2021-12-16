Свердловская область попала в топ-10 самых доброжелательных регионов

«Одноклассники» составили «Карту эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России. В соцсети оценили публичные комментарии, оценки к фотографиям и реакции пользователей на контент в открытом доступе за год.
Самыми позитивными оказались пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкирии. Свердловская область замкнула десятку доброжелательных регионов.
Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году:
Забайкальский край,
Республика Татарстан,
Республика Башкортостан,
Алтайский край,
Хабаровский край,
Санкт-Петербург,
Воронежская область,
Новосибирская область,
Иркутская область,
Свердловская область.
Что касается наименее позитивных регионов, то этот список возглавили Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край. В список попал также один уральский регион – Челябинская область.
Топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году:
Кемеровская область,
Волгоградская область,
Приморский край,
Красноярский край,
Пермский край,
Саратовская область,
Ставропольский край,
Челябинская область,
Самарская область,
Краснодарский край.
Интересно, что в рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6-ю строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
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