Свердловская область попала в топ-10 самых доброжелательных регионов

«Одноклассники» составили «Карту эмоций» с ежегодным рейтингом регионов России. В соцсети оценили публичные комментарии, оценки к фотографиям и реакции пользователей на контент в открытом доступе за год.

Самыми позитивными оказались пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкирии. Свердловская область замкнула десятку доброжелательных регионов.

Топ-10 регионов с наиболее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году:

Забайкальский край,

Республика Татарстан,

Республика Башкортостан,

Алтайский край,

Хабаровский край,

Санкт-Петербург,

Воронежская область,

Новосибирская область,

Иркутская область,

Свердловская область.

Что касается наименее позитивных регионов, то этот список возглавили Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край. В список попал также один уральский регион – Челябинская область.

Топ-10 регионов с наименее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году:

Кемеровская область,

Волгоградская область,

Приморский край,

Красноярский край,

Пермский край,

Саратовская область,

Ставропольский край,

Челябинская область,

Самарская область,

Краснодарский край.

Интересно, что в рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными и занял в нем 6-ю строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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