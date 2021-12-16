Военные медики: у пожилых женщин антитела к Covid-19 сохраняются дольше, чем у молодых мужчин (ИНФОГРАФИКА)

У пожилых женщин, переболевших Covid-19 в легкой форме, антитела класса IgG в крови сохраняются дольше, чем у молодых мужчин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли эксперты Военно-медицинской академии и лабораторной службы «Хеликс», которые провели исследования по изучению сроков появления специфических антител и изменения их концентрации в различные периоды после перенесенного заболевания. Своими выводами они поделились сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
Выяснилось, что при легких формах заболевания динамика выработки антител в раннем и отдаленном периодах зависит от пола и возраста. У женщин от 60 до 70 лет было отмечено нарастание концентрации антител к 180-м суткам от начала заболевания, а у мужчин, особенно младше 44 лет, наоборот – начиная с 90-х суток уровень антител снижался. Начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков отметил, что военные медики ожидали от «молодых и здоровых» военнослужащих более долгого сохранения антител, но исследования показали обратную картину.
Были выявлены еще два фактора, влияющие на выработку антител: тяжесть течения болезни (чем она выше, тем выше уровень антител), а также применение при лечении гормональной противовоспалительной терапии (глюкокортикоидов).
Как заявил начальник Первой кафедры и клиники (терапии усовершенствования врачей) имени академика Н.С. Молчанова, полковник медицинской службы Владимир Салухов, в группе риска – молодые мужчины, перенесшие Covid-19 в легкой форме. У тех, кто переболел тяжело и при этом принимал глюкокортикоиды, наблюдается более длительный иммунитет, у них минимальная вероятность повторного заражения сохраняется, как минимум, в течение 180 дней, а возможно, и дольше.
В связи с этим исследователи дают следующие практические рекомендации.
- Для молодых мужчин, перенесших Covid-19 в легкой/бессимптомной форме, характеризующейся значимым снижением IgG к SARS-CoV-2, через 180 дней после инфекции необходимо рассмотреть вопрос определения показаний к их вакцинации.
- Когорта мужчин и молодых женщин, перенесших новую коронавирусную инфекцию среднетяжелого/тяжелого течения, требует продленных (более 180 суток) иммунологических исследований в сопоставлении с эпидемиологическими и клиническими данными.
- Пациенты, перенесшие коронавирусную пневмонию среднетяжелого/тяжелого течения и получавшие в схеме лечения глюкокортикоиды, имеют минимальный риск повторного заражения в течение 180 суток и ранее 180-х суток не нуждаются в контрольных исследованиях IgG.
И Евгений Крюков, и генеральный директор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук заявили, что исследования будут продолжены. Проект будет расширен до многолетнего комплексного наблюдения за обследованной группой лиц.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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