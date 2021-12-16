Екатеринбург планируют перевести на альткотельную в 2022 году

Вслед за Лесным, где впервые на территории Свердловской области будет реализован проект альтернативной котельной, новую модель теплового рынка планируют запустить в Екатеринбурге. Генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер рассказал, что проект, скорее всего, реализуют в 2022 году.

«15 наших городов уже перешли на модель альтернативной котельной. Цель на 2022 год – перевести еще пять. В 2023-2024 годах ставим себе цель охватить альткотельной всю территорию «Т Плюс», – рассказал на итоговой пресс-конференции генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

В первую очередь в Свердловской области на модель альтернативной котельной планирует перейти город Лесной. Минэнергетики и ЖКХ региона создало рабочую группу, и она уже рассмотрела несколько вариантов проекта инвестпрограммы, которая направлена на повышение качества, надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей.

По сути альткотельная – это новая модель рынка тепла, когда вместо разных тарифов для разных компаний вводится единая стоимость. Там, где стоимость тепла выше предельного уровня, цена замораживается, там, где ниже, – растет, но в течение 5-7 лет.

Отвечая на вопрос журналистов, Андрей Вагнер отметил, что Екатеринбург входит в число тех пяти городов, где внедрить альткотельную планируют в 2022 году.

«Предварительные обсуждения с властями региона есть, мы готовимся к реализации проекта. В планах на 2022 год значится и Екатеринбург. В регионе есть нормальные позитивные подходы к этой теме», – отметил Андрей Вагнер.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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