Заболеваемость Covid-19 снижается: сегодня в Свердловской области 632 случая

На Среднем Урале впервые с сентября за сутки зафиксировано всего 632 случая коронавируса, в том числе 183 Екатеринбурге.

Общее число заболевших ковидом с начала пандемии составляет 189 988.

Наблюдается также снижение числа «тяжелых» больных Covid-19, их 537. В реанимации лежат 365 пациентов, в том числе 289 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести в больницах Свердловской области находится 3255 человек.

Количество смертей остается по-прежнему высоким, за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции умерло 33 человека, а общее число смертельных случаев – 8957.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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