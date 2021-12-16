Владимир Якушев: «Система здравоохранения УрФО «натренирована» для встречи с омикроном»

Уральский полпред Владимир Якушев прокомментировал готовность системы здравоохранения УрФО к наплыву пациентов, заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».

«Мы понимаем, что раз была первая, вторая, третья, четвертая волны, может быть и пятая. Система здравоохранения готова и очень гибко реагирует. Когда увеличивается число больных, отдают койки под ковид, когда снижается – под плановую медицинскую помощь. С точки зрения и кадрового ресурса, и мощностей – возможности имеются. За прошедший период [система здравоохранения] натренировалась в хорошем смысле», – сообщил полпред сегодня на пресс-конференции по итогам года.

Якушев также добавил, что пандемия наносит ущерб экономике, и необходима государственная поддержка пострадавших отраслей – таких как розничная торговля, общепит. «Когда мы будем видеть, что ковид повлиял на какую-то отрасль, без государственной поддержки не обойтись. Потерять рабочие места мы не можем. Мы поняли, что нам с этой проблемой жить, и бизнес будет работать в период пандемии», – заявил федеральный чиновник.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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