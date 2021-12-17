Уралец пытался незаконно отправить в США уральские самоцветы под видом фигурок для аквариума (ФОТО)

Уральские таможенники в Кольцово задержали партию полудрагоценных минералов, которые уралец хотел отправить в Нью-Хольстен, штат Висконсин, в США.

Два десятка образцов горной породы мужчина выдал за фигурки для декора аквариума. При проверке специалисты установили, что камни относятся к полудрагоценным, а потому их запрещено пересылать через таможенную границу в необработанном виде. Средняя рыночная стоимость минералов превышает 32 тысячи рублей.

«Согласно заключению таможенных геммологов, в отправлении было пять диоптазов на кальцитовой породе, шесть уваровитов на хромитите и двенадцать азуритов в кристаллах», – сообщают в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

В отношении отправителя возбуждено два дела об административных правонарушениях. Ему грозит штраф и конфискация камней.

При этом в ведомстве добавляют, что попытки отправки за границу горных пород и минералов таможенники выявляют с завидной регулярностью: «В этом году уже пресечена попытка пересылки партии природных демантоидов стоимостью более 3,2 миллиона рублей», – сообщил начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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