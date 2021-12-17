Екатеринбург встал в предновогодние пробки – к вечеру будет 9 баллов

В Екатеринбурге начались предновогодние пробки. Уже в пятницу в полдень заторы на дорогах уральской столицы оценивались в 7 баллов, к вечеру ситуация только ухудшится.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 17:00 трафик усилится, будет 9 баллов, ослабевать дорожные заторы начнут только после 19:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

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