В Екатеринбурге запустят цифровые ТЭЦ и отремонтируют десятки километров теплосетей: «Т Плюс» – о планах на 2022 год

В 2022 году в Екатеринбурге планируют заменить более 70 километров труб, а также запустить проект цифровой электростанции на двух ТЭЦ. Об этом рассказали руководители компании «Т Плюс» на итоговой годовой пресс-конференции.

Две ТЭЦ станут цифровыми

«По цифровой электростанции у нас два пилотных проекта в Екатеринбурге. Это ТЭЦ Академическая и Новосвердловская ТЭЦ. К середине года надеемся получить все технические решения и будем уже реализовывать проект, – рассказал генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер. – К 2025 году планируем завершить цифровизацию по всем территориям присутствия компании. «Т Плюс» тогда станет лидером цифровизации в своей отрасли».

Главный инженер Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин пояснил, что цифровизация двух электростанций позволит экономить топливо, что снижает себестоимость тепла и позволяет сдерживать рост тарифа.

«Цифровая модель электростанции позволит более эффективно управлять оборудованием, планировать режимы. Это продолжение цифровой модели управления теплоснабжением – «цифрового двойника», – который уже работает в Екатеринбурге. Наша задача подружить цифровую электростанцию с «цифровым двойником». Будем постепенно создавать цифровой город», – пояснил Павел Родин. Инвестиции в оборудование двух ТЭЦ – около полумиллиарда рублей.

Какие дороги закроют в 2022 году

Конечно, на пресс-конференции представители «Т Плюс» рассказали о ремонтах и замене труб. Только в Екатеринбурге теплоэнергетики переложили 23,1 километра труб и отремонтировали более 50 километров. На 2022 год запланировано переложить 30,9 километра, отремонтировать – 47,3 км, как рассказал исполнительный директор АО «ЕТК» Андрей Шмельков. Конечно, будут и участки глобальных реконструкций, где придется перекрывать движение транспорта.

В Ленинском районе энергетики закроют часть улицы Серова, где в 2022 году будут перекладывать магистраль М-24. Работы будут вестись на участке до улицы Авиационной.

В Октябрьском районе из-за замены трубопровода большого диаметра закроют улицу Чайковского.

В Верх-Исетском районе начнется серьезная работа по перекладке М-28, из-за чего закроют часть улицы Бебеля. Продолжится замена теплосети М-27, которую этим летом начали на улице Ключевской. В 2021-м прошли участок от Крылова до Токарей, в 2022-м пойдут далее по Ключевской в сторону Заводской.

В Кировском районе перекроют район улиц Учителей и Сулимова. Ранее там часто были локальные ремонты. Сейчас будет полная замена труб.

В Орджоникидзевском районе закроют два участка по улице Победы. В ближайшие три года все старые трубы на этой улице заменят на новые.

В Железнодорожном районе уже начали перекладывать квартальные сети. В 2022 году проведут замену стальных труб на улице Коуровской – на пластиковые.

Добавим, что благодаря постоянному обновлению теплосетей в Екатеринбурге за последние годы снизилось количество повреждений трубопроводов во время отопительного сезона. Например, в 2019 году их было 735, в 2021 году – 380.

Сколько долгов накопили потребители

За 2021 год общая дебиторская задолженность потребителей перед «Т Плюс» выросла по теплоэнергии более чем на 200 тысяч, сегодня она составляет 8,239 миллиона рублей. Из общей суммы население должно чуть больше миллиона, остальные 7 – это долги юридических лиц. Общая дебиторская задолженность по электроэнергии -10,8 миллиона рублей.

«По электроэнергии наша головная боль – это водоканалы. В Свердловской области 173 таких предприятия еще не ликвидированы, но часть – в процессе банкротства, часть прекратили деятельность, но продолжают потреблять электроэнергию. Задолженность водоканалов, которые считаются муниципальными, выросла на 300 тысяч рублей за год и составляет уже более 2,1 миллиона рублей. После банкротства эти долги погашены не будут и принесут колоссальные убытки теплокомпании», – рассказал директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Прилежаев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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