ГИБДД накануне новогодних корпоративов анонсировала антиалкогольные рейды

В Свердловской области ГИБДД проведет очередное профмероприятие «Безопасная дорога» – водителей будут проверять на опьянение. Рейды продлятся до 21 декабря. «В преддверии новогодних праздников такие рейды и проверки будут проходить регулярно, не только в городах, но и в отдаленных районах региона», – предупредили в УГИБДД по Свердловской области.

За нетрезвое вождение водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на два года, а за повторное управление машиной после выпитого алкоголя – уголовная ответственность. О нетрезвых водителях просят сообщать в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 112.

За 11 месяцев 2021 года в регионе случилось 255 ДТП с участием пьяных водителей. В этих ДТП 75 человек погибли, еще более 300 человек получили травмы различной степени тяжести.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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