Женщина отсудила у завода четверть миллиона за производственную астму

Свердловский областной суд подтвердил право жительницы Серова на денежную компенсацию от работодателя за приобретенное профессиональное заболевание.

Женщина работала с 2004 года в калибровочном цехе в ПАО «Надеждинский металлургический завод». В 2014 она была уволена по сокращению штата. А в 2015 году у нее подтвердили аллергическую бронхиальную астму средней степени тяжести, которая развилась за годы работы на производстве. Причиной послужило длительное воздействие на организм вредных веществ, таких как никель и его соединения, триоксид дихрома, формальдегид. С 2019 года женщина получила бессрочную степень утраты трудоспособности 10%.

«Из-за работодателя, не обеспечившего надлежащие условия труда, молодая женщина получила профессиональное заболевание и утратила профессиональную трудоспособность. У нее появилась одышка, быстрая утомляемость, постоянный кашель. Она не может заниматься физическим трудом, вести активную жизнь, ее материальное положение ухудшилось. Юлия приняла решение через суд взыскать с работодателя компенсацию морального вреда за свои физические и нравственные страдания», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Женщина подала иск с требованием взыскать с металлургического завода 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Серовский районный суд принял решение в пользу истицы, но снизил сумму до 250 тысяч рублей. После этого представитель ответчика подал апелляционную жалобу в областной суд с просьбой уменьшить размер компенсации, полагая, что сумма взыскания «не соответствует требованиям разумности и справедливости».

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, вновь приняла сторону женщины. Серовчанка болеет долгое время, вынуждена ежегодно проходить курс реабилитации, и может продолжать работу только со снижением квалификации, что влечет уменьшение ее заработка. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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