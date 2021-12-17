На Среднем Урале выявили еще 629 случаев Covid-19

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 629 новых случаев, в том числе в Екатеринбурге – 177. Врачи выписали после лечения 434 жителей, 32 пациента скончались. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале уже составляет 8 989 человек.

По данным оперативного штаба, в больницах остаются 522 «тяжелых» пациента, из них 278 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 3108 человек. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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