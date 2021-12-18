Уральские предприниматели пожаловались Путину на новые правила Роспотребнадзора

В Кремле прошел Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей с участием президента. Делегаты от Свердловской области рассказали Владимиру Путину, что новые санитарные требования к предприятие рискуют обернуться закрытием бизнеса, увольнением людей, а также расселением домов.

Речь идет о правилах, которые вступили в силу с марта этого года. Они изменили расчеты выбросов, например, теперь применяются среднегодовые, а не среднесуточные показатели, также расширились границы санитарно-защитных зон. «Из-за многократного расширения границ санитарно-защитных зон в них попали жилая и общественная застройка, садовые участки, что может потребовать выкупа земель, расселения жителей или закрытия предприятий, а ведь нам крайне важно сохранять рабочие места, обеспечивать социальную стабильность и бесперебойную работу производства. Очевидно, что промышленности нужно время для адаптации к новым условиям, просим поддержать введение переходного периода до 2027 года и полагаем целесообразным для исключения негативных последствий для предприятий и населения сформировать межведомственную рабочую группу с участием Минприроды РФ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора для отработки практики применения среднегодовых ПДК, доработки нормативной базы», – сообщил член Бюро правления РСПП, глава ТМК Дмитрий Пумпянский.

Его поддержал генеральный директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. «Мы разделяем и полностью поддерживаем позицию Дмитрия Пумпянского в вопросе плавного перехода к новым стандартам. Любые нормативные изменения связаны не только с переоформлением документации, но очень часто зависят от технологических возможностей, найти и внедрить которые в короткий срок сложно. Компании заинтересованы в применении более экологичных решений, но даже если оперировать стратегиями среднесрочного планирования – от трёх до пяти лет – необходимо время», – отметил он.

Инициативу о создании межведомственной рабочей группы поддержал Владимир Путин.

Екатеринбург, Москва, Людмила Прокофьева

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