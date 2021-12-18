В Свердловской области от коронавируса умерли еще 35 человек

На Среднем Урале продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, за сутки подтвердились 626 новых случаев, 130 из них в Екатеринбурге. Но заражения есть практически во всех муниципалитетах. С начала пандемии было зарегистрировано 191 243 случаев коронавируса.

«Состояние 539 госпитализированных оценивается как тяжелое, 348 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 275 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 3 025. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

По-прежнему смертность остается довольно высокой – за сутки скончались еще 35 человек, ниже 30 этот показатель не падал с ноября этого года. Всего вирус унес жизни 9 024 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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