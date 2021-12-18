Учительница порвала тетрадь шестиклассника и дала ему пощечину (ВИДЕО)

В городе Березовском Свердловской области разбираются в истории, в которой учительница изорвала тетрадь шестиклассника, дала ему пощечину и оттолкнула его. Видеозапись инцидента на уроке выложили в паблике «Березовский. Новости золотого города». Происшествие в классе снял кто-то из учеников.

По версии одноклассников мальчика, все сдавали тетради, а он отказался, тогда учительница забрала ее, а он прошёл за ней к столу. Дальше включилось видео. Ребёнок говорит взрослому: «Отдай». Та отвечает: «Да мне вообще пофиг на тебя и твою тетрадь», а затем рвёт ее, даёт оплеуху ученику и отталкивает от себя.

Мнения березовчан по поводу конфликта разделились, многие уверены, что школьник сам довёл педагога, другие отмечают, что непозволительно было поднимать руку на ребёнка. «Конфликт с этим мальчиком для нас не новость. Прошу всех успокоиться, будем работать дальше», – сообщила директор школы Светлана Колпакова.

Видео можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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