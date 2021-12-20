Депутаты медфракции ЕГД помогли больницам с оборудованием, масками и средствами гигиены (ФОТО)

Депутаты из медицинской фракции Екатеринбургской гордумы сделали новогодние подарки больницам города.

Например, Алексей Мещеряков передал кардиологическому отделению ЦГКБ № 7 оборудование, необходимое в условиях стационарного лечения. Ранее руководство больницы попросило его приобрести кислородный концентратор для проведения кислородотерапии пациентам с хронической сердечной и дыхательной недостаточностью. Еще один подарок – шприцевой насос, его используют для круглосуточного медленного дозированного введения лекарственных препаратов.

«В последний год увеличилось количество пациентов, нуждающихся как в продленной кислородотерапии, так и в продленном введении лекарственных средств. Эти процедуры часто показаны людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, поэтому потребность в данном оборудовании в последнее время возросла», – пояснил заведующий кардиологическим отделением ЦГКБ № 7 Павел Андреев.

До этого в отделении было три кислородных концентратора и девять шприцевых дозаторов, но их было недостаточно. Сейчас потребность в оборудовании закрыта. Отметим, что сейчас в ЦГКБ № 7 оказывается плановая врачебная помощь, прием и лечение коронавирусных больных не ведется, но врачи часто сталкиваются с постковидными осложнениями.

«Сегодня больницам как никогда нужна поддержка и помощь. Большая нагрузка легла на сотрудников, которые оказались на передовой, ведут прием и лечение коронавирусных больных. Много работы и в больницах, где оказывают плановую медицинскую помощь. Мы постоянно находимся на связи с врачами, стараемся оперативно реагировать на их просьбы», – рассказал Алексей Мещеряков.

Депутат Анастасия Немец совместно с всероссийской акцией «Мы вместе» закупила для паллиативного отделения ЦГКБ № 6 медицинские и хозяйственные средства, необходимые в ежедневной работе. Это – 800 масок, 25 упаковок памперсов для взрослых, а также более десятка хознаборов с мылом, стиральным порошком, зубной пастой и т.д.

«Борьба с новой коронавирусной инфекций, перевод медицинских учреждений города в ведение региона, проведение массовой вакцинации – всё это легло на плечи медиков. И для того, чтобы их главная задача – оказание качественной медицинской услуги жителям не ушла на второй план, мы стараемся оказать максимальную поддержку. Сегодня у меня выстроен диалог с руководством 6-й городской больницы. Здесь вновь заработало паллиативное отделение. При участии всероссийской акции #Мывместе решили передать средства гигиены, средства индивидуальной защиты, чистящие средства и т.д. Это то, что нужно здесь и сейчас», – рассказала Анастасия Немец.

Ранее депутаты фракции во главе с Алексеем Вихаревым закупили и передали в ГКБ № 6 переносной холодильник для хранения вакцины «Спутник V». Сегодня медики выезжают с ним для проведения вакцинации на предприятия и в профессиональные образовательные учреждения.

«Для нас, депутатов группы «Помощь и содействия учреждениям здравоохранения Екатеринбурга», 2021 год был очень продуктивным. Все вместе за почти 10 месяцев мы вложили более 15 миллионов рублей в развитие нашей городской медицины. Закупали оборудование, транспорт и средства защиты для наших больниц. Привлекали в помощь нашим медработникам волонтеров. Внесли весомый вклад в вакцинацию населения. Первыми в России мы запустили акцию «Вакцинация в каждый двор», в ходе которой горожане могли привиться в организованных нами пунктах рядом с домом. Сейчас эти пункты работают в торговых центрах, теплых помещениях. Всего с начала июня и до конца декабря мы помогли вакцинироваться более, чем 20 тысячам жителей. В новом году мы продолжим эту работу. Пандемия вряд ли отступит, поэтому все эти направления работы медфракции будут актуальны и в 2022 году», – рассказал лидер медицинской фракции Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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