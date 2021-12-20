Госинспекция по труду оправдала дискриминацию непривитых

Инспекция по труду Свердловской области за этот год получила более 5 тысяч обращений из-за нарушений прав работников – в основном они касались проблем с выплатой зарплаты, нарушений в сфере охраны труда и «серых» схем работы. А также очень много поступало жалоб на требование вакцинироваться, как от сотрудников предприятий малого бизнеса, так и от тех, кто работает в крупных компаниях, рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель главного госинспектора труда по правовым вопросам в Свердловской области Михаил Балакин. При этом инспекторы не считают требование привиться нарушением.

«Безусловно, первую скрипку играет Роспотребнадзор, его решения; контроль за соблюдением санитарных правил лежит на Роспотребнадзоре. Мы рассматриваем тот сегмент жалоб, который связан с отстранением, недопуском к работе. Я должен вот что сказать: все-таки на работодателе лежит обязанность обеспечить безопасные условия труда для своих работников. И раз мы в ситуации пандемии и раз медики говорят, что нужно прививаться, что это единственный реальный способ сохранить жизнь и здоровье, то медиков нужно слушать и решать вопросы нужно с медиками. Мое личное мнение о тех, кто не хочет прививаться: это неправильно, раз медики говорят, что прививаться надо – прививаться надо. Работодатели, которые стремятся сохранить здоровье своих сотрудников, оберегая их от непривитых, мы к таким работодателям требования о том, чтоб они прекратили эти действия, не предъявляем. Если работодатель издает локальные нормативные акты, в которых прописывает какие-то свои мероприятия, мы такие акты не отменяем», – прокомментировал замруководителя Госинспекции по труду. Он также отметил, что если сотрудник считает, что его как-то дискриминируют, он может пойти в суд.

Позицию Михаила Балакина поддержала вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова. Но с оговоркой – по ее словам, если работодатель обязан отстранить непривитого сотрудника, который контактирует с клиентами, – то такой сотрудник должен быть отстранен. Она отметила, что в регионе судебные прецеденты уже были, но касались они вопросов корректности оформления процедуры. Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, в свою очередь, добавила, что при приеме на работу работодатели сейчас вообще не могут выставлять требование о наличии прививки у претендента на вакансию, однако она слышала, что соискателям отказывают из-за отсутствия прививки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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