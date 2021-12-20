В снегопады на свердловских дорогах произошло 300 аварий: пять человек погибли

На дорогах Свердловской области за три дня зарегистрировано около 300 ДТП, в которых погибли пять человек и 37 получили травмы. Только за выходные в регионе выпало 55% месячной нормы осадков, что стало причиной множества аварий, снег убирают до сих пор.

Так, в субботу днем на 9-м км автодороги Ревда – Дегтярск 37-летняя автомобилистка на «Шевроле» не рассчитала скорость, автомобиль на снежной трассе занесло и выкинуло на встречку, там машина врезалась в «Форд». Травмы получили водитель и двое детей 3 и 12 лет в «Шевроле» и два пассажира второй машины – женщина и семилетний мальчик. Благодаря ремням и детским удерживающим устройствам тяжелые травмы никто не получил.

Серьезнее оказалось ДТП, случившееся в воскресенье в Тугулымском районе. Там в лобовую столкнулись легковушка и грузовик. Шел снег, но водитель «Лифана», 67-летняя женщина, ехала слишком быстро, машину занесло, на встречной полосе «китаец» угодил под грузовик «Ивеко». Водителя и пассажира «Лифана» после удара выбросило из машины, они погибли. Пристегнуты они не были.

«Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что при управлении транспортным средством необходимо учитывать дорожные условия, соблюдать скоростной режим. В связи с изменением погодных условий состояние дорожного полотна меняется, необходимо помнить, что движение нужно осуществлять со скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Выбранная модель поведения должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля транспортного средства», – добавили в УГИБДД по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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