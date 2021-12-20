За время пандемии Covid-19 в Свердловской области скончались более 9 тысяч человек

Свердловская область обновила порог смертности от коронавируса. За минувшие сутки в регионе скончались 33 пациента. Всего с начала пандемии от болезни умер 9091 свердловчанин.

Заболеваемость Covid-19 на Среднем Урале снижается четыре недели подряд. На 20 декабря оперштаб зарегистрировал 615 новых случаев коронавируса, в том числе 201 – в Екатеринбурге.

В больницах находятся 515 тяжелых пациентов, из них 266 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализированы 3160 человек. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки врачи выписали после лечения 451 человека.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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