К шести вечера ожидаются пробки в 10 баллов. В метро резко возросло число пассажиров

На дорогах Екатеринбурга сохраняется высокая загруженность, сейчас пробки оцениваются в 7 баллов, а к 18.00 достигнут 10-балльной отметки. Вместе с этим повышена и стоимость такси. Сейчас поездка в два раза дороже, чем обычно в это же время.

Горожане сообщают, что весь сегодняшний день ездить на общественном транспорте довольно проблематично. Как сообщает «Новому Дню» жительница Уралмаша Анастасия Ш., в метро сегодня была жуткая давка. «Езжу на учебу к 9, вагоны до отказа заполнены, не протолкнуться, многие пересели с троллейбусов и машин на метро, видимо, из-за пробок. Еду вот сейчас с учебы, людей днем ​​едет столько же, сколько всегда по утрам. А ведь обычно в это время пусто, я даже сижу».

Проблемы с общественным транспортом возникли сегодня и у жителей Академического. Люди ждут свои автобусы по 40-50 минут. «Я видел, что нужный мне маршрут ехал к остановке, но потом развернулся и поехал назад. Дедушка рядом сказал, что это третий такой автобус разворачивается. Спросил у водителя первого приехавшего, а он мне сказал, что так его коллеги пережидают пробки, потому что стоять на кольце по часу не хотят, – сообщил «Новому Дню» житель Академического Виталий. – В итоге я решил поработать удаленно и домой ушел».

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, водители автобусов не могут разворачиваться и отходить от маршрутов, за это их штрафуют. «Автобусы не могли проехать из-за перекрытия движения личным транспортом, плюс ДТП в районе перекрестка Вонсовского – Вильгельма де Геннина. Было перекрыто две полосы движения». Кроме того, при возникновении ситуации, когда водитель автобуса разворачивается или сходит с маршрута, необходимо сообщит об этом в муниципальную транспортную инспекцию (8 (343) 233-53-03).

Екатеринбург, Мария Зыкова

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