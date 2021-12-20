«Спецавтобаза» вошла в топ-5 регоператоров России

Екатеринбургская «Спецавтобаза» заняла четвертое место в рейтинге региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами России. Это стало известно после подведения итогов «Зеленой премии», учрежденной ППК «Российский экологический оператор».

Жюри конкурса оценивало динамику обработки и утилизации отходов, информационно-просветительскую деятельность, которую ведет организация, удовлетворенность населения услугами по обращению с ТКО и собственно работу по оказанию таких услуг.

«Это очень хороший результат, который еще раз подтверждает, что мы выполняем свою работу качественно», – прокомментировали на «Спецавтобазе».

Отметим, ТБО «Экосервис», который обслуживает Западную зону Свердловской области, оказался на 12 месте в рейтинге, а «Рифей», работающий на Севере региона, – на 14-м.

Екатеринбург, Елена Сычева

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