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Понедельник, 20 декабря 2021, 13:47 мск

Новости Екатеринбург

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МЧС предупредило о продолжении сильного снегопада

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится непогода – в регионе ожидается сильный снег, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. Кроме того, там уточнили, что на дорогах сохранится гололедица, поэтому внимательными нужно быть и автомобилистам, и пешеходам. Первым посоветовали не выезжать на летней резине, вторым – отложить каблуки до лучших времен, а также купить для обуви противоскользящие приспособления.
«При возникновении происшествий незамедлительно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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© 2021, РИА «Новый День»

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