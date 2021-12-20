МЧС предупредило о продолжении сильного снегопада

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится непогода – в регионе ожидается сильный снег, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России. Кроме того, там уточнили, что на дорогах сохранится гололедица, поэтому внимательными нужно быть и автомобилистам, и пешеходам. Первым посоветовали не выезжать на летней резине, вторым – отложить каблуки до лучших времен, а также купить для обуви противоскользящие приспособления.

«При возникновении происшествий незамедлительно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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