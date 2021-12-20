Синоптики удивили прогнозом погоды на Новый год

Синоптики предсказали погоду на Новый год в Екатеринбурге. Так, 2020-й огорошил уральцев перепадом температуры – ночью столбики термометров опустились до -26 градусов, а днем поднялись до +1 °C. Год назад погода была примерно такой же – в новогоднюю ночь ударил мороз, было -29 градусов, а к утру первого января потеплело до -10 °C.

Предстоящий Новый год обещает быть другим, по крайней мере, в части погоды. По информации «Гисметео», в ночь с 31 декабря на 1 января похолодает только до -19 °C. В первое утро нового года столбики термометров поднимутся до -11 градусов. При этом 31 декабря будет идти снег, а вот 1 января будет ясно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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