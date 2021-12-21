Прокуратура разбирается в истории с нападением собак на АЗС по улице Рябинина

В прокуратуре начали проверку по факту нападения собак на АЗС «Газпромнефть». «По предварительной информации, стая крупных собак неоднократно замечена вблизи автозаправочной станции по ул. Рябинина в Екатеринбурге. За непродолжительное время зафиксированы случаи нападения собак как на взрослых, так и детей, с причинением телесных повреждений и порчи имущества граждан. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе являются ли данные собаки безнадзорными», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Если собаки на самом деле окажутся безнадзорными, то будет проверка, как ответственные исполняют законодательство по отлову бродячих животных.

Накануне сайт e1.ru сообщал о местной жительнице Дарье, которую покусала собака на АЗС. «Когда я проходила мимо заправки, они накинулись на меня, прокусили ногу и ботинок. Я обратилась в «Спецавтобазу» для отлова собак, там порекомендовали обратиться в администрацию. Две собаки чипированы, четыре нет. Укусила чипированная. Чип – это не гарантия того, что собака не переносит заболевания и не является агрессивной. Их уже отлавливали, но потом возвращали на место», – рассказала журналистам девушка. В районных чатах обсуждают, что это уже не первое нападение собак на заправке – до этого пострадал ребенок.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»