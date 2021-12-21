За неделю ОРВИ заболели 51 тысяча свердловчан, у каждого четвертого – грипп

За последнюю неделю в Свердловской области выявлено 51 277 случаев ОРВИ и гриппа, эпидпорог превышен на 76%. У каждого четвертого, у кого брали анализ, выявляют грипп А (Н3N2).

Больше всего заболевших сейчас в восьми территориях: Богдановиче, Староуткинске, Краснотурьинске, Алапаевске и других городах – там уровень заболеваемости в полтора раза выше среднеобластного.

По-прежнему больше всего болеют дети до 17 лет – их 65% в структуре заболевших. Максимальный уровень – среди детсадовцев, далее – дети 7-14 лет, на третьем месте – малыши от 0 до 2 лет.

Анализ на вирусы на этой неделе брали у 216 больных с симптоматикой ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, сейчас доминируют вирусы гриппа А (Н3N2) – их выявили у каждого четвертого обследованного (26,4%). Также циркулируют риновирусы, РС-вирусы, вирусы SARS-CoV-2, сезонные коронавирусы, боковирус, вирус парагриппа, аденовирус.

В Екатеринбурге уровень заболеваемости за неделю снизился на 13,6% – выявлено 23 096 случаев ОРВИ и гриппа. Но по-прежнему эпидпорог превышен на 55,2%. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга, сейчас на дистанте – 149 классов (из-за ОРВИ – 104, остальные – из-за коронавируса). В детских садах закрыты на карантин 57 групп (по ОРВИ – 44, по коронавирусу – 13).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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