В УГМК проходит второй корпоративный кейс-чемпионат

Охрана труда и промышленная безопасность стали темой II кейс-чемпионата Уральской горно-металлургической компании. Организаторы отмечают, что безопасность занимает особое место в перечне корпоративных ценностей, а постоянное снижение уровня травматизма – одна из важнейших стратегических целей компании.

Кейс-чемпионат – командное соревнование по решению актуальных для компании задач (кейсов). Первый чемпионат УГМК состоялся летом 2021 года. Он был посвящен снижению уровня производственных запасов. Его участниками стали более 300 сотрудников из различных предприятий компании, а идеи призеров компания успешно реализует на практике.

«Сегодня мы ищем новые подходы к созданию безопасных условий труда и стремимся вовлечь в этот процесс как можно больше наших коллег с разных предприятий. Именно они первыми выявляют риски на своих участках работ и знают, как их устранить. А кейс-чемпионат – отличная площадка, которая объединит самых инициативных работников и поможет решить важные задачи из области безопасности», – рассказал заместитель технического директора УГМК Сергей Якорнов.

Принять участие в чемпионате может любой сотрудник УГМК. Заявки принимают до 10 января. После этого пройдет отборочный этап, на котором участникам предстоит разделиться на команды по четыре человека и выполнить отборочное задание. Лучшие четверки пройдут в финал, где будут решать главную задачу чемпионата. Итоги подведут в марте. Победители получат ценные призы – ноутбуки, планшеты, смарт-часы, а их идеи реализуют на предприятиях УГМК.

«Кейс-чемпионат – это, в первую очередь, возможность заявить о себе, предложить свои идеи руководству и получить шанс сделать шаг вперед в карьере. Кроме того, это прекрасный способ сделать свой весомый вклад в достижение стратегических целей компании», – отметил директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»