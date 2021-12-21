В Екатеринбурге и Перми «минируют» школы

Силовикам Перми и Екатеринбурга поступают звонки о минировании школ. Пермячка Ольга рассказала, что ей позвонили из учебного заведения и попросили забрать сына-первоклассника домой – всех детей вывели из здания в связи с сообщением о заложенной бомбе. В Прикамье эвакуировали школы № 2 и № 12, а также Пермский политехнический университет.

В Екатеринбурге, по данным E1, эвакуировали учеников школы № 161 – также из-за сообщения о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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