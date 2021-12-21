«Больницы входят в новый год с долгами»: программу медпомощи одобрили не все депутаты

Свердловское заксо на последнем заседании этого года дало согласие на утверждение территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2022 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава минздрава Андрей Карлов доложил депутатам, что в программе есть ряд инноваций. Например, в нормативы объема и финансовых затрат на медицинскую помощь в условиях стационара включены затраты на помощь больным коронавирусом.

Финансирование лечения онкологических больных в условиях дневного стационара увеличат на 6% по сравнению с 2021 годом. Общий объем составит 93,1 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2021 году.

Депутат от «Справедливой России» Екатерина Есина взяла слово и заявила, что программа недоработана, тарифы и объемы финансирования не сбалансированы. «Руководитель ТФОМС сообщал, что погасить кредиторскую задолженность до конца года не удастся. Значит, наши медицинские учреждения входят в новый год с задолженностями. Если принять программу в таком виде, ситуация усугубится», – отметила она.

Спикер Людмила Бабушкина в ответ заявила, что если из-за «горячих голов» не утвердят программу сегодня, жители Свердловской области останутся без бесплатной медицинской помощи как минимум до следующего заседания заксобрания, которое состоится 1 марта.

В итоге программу поддержали 42 депутата при одном голосе против и пяти воздержавшихся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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