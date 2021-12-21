МУГИСО и застройщик Солнечного обменяются земельными участками ради центра художественной гимнастики

Депутаты заксобрания дали согласие на отчуждение принадлежащего региону земельного участка в Екатеринбурге площадью более 6 тысяч кв м. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», участок в квартале улиц Бабушкина – Баумана – Старых большевиков – Лобкова область планирует обменять на находящийся в частной собственности участок в микрорайоне Солнечном.

И.о министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов пояснил, что в Солнечном в рамках подготовки к Универсиаде запланировано строительство Центра художественной гимнастики, на эти цели предусмотрены средства из федерального и областного бюджетов. Сейчас участок, где появится центр, находится в собственности у генерального застройщика микрорайона Солнечный. После обмена он перейдёт в государственную собственность.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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