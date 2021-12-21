Ловцы собак объяснили, кто виноват в ситуации с нападением бездомных животных на людей

В Екатеринбурге нападения бездомных собак на людей в районе улицы Рябинина проверяет прокуратура и Следственный комитет. Между тем, ловцы диких псов объяснили, кто на самом деле виноват в ситуации. «Наши сотрудники неоднократно выезжали на заявки на ул. Рябинина, 32/2. Только с июля – 12 раз. К сожалению, приезжая еще на первые заявки, мы видели будки, устроенные для этих собак, еду для них – бездомных животных подкармливают местные жители. Эти люди были возмущены появлением наших сотрудников, и когда мы выезжали по новым заявкам из этой локации, мы сталкивались с тем, что собак прячут», – рассказали в пресс-службе «Спецавтобазы» – организации, которая отлавливает собак по заявкам из администрации Екатеринбурга.

По словам представителей предприятия, часть животных с Рябинина удалось отловить. «Их осмотрели ветеринары, привили, обработали от паразитов, вылечили от болезней и стерилизовали. После неагрессивных особей чипировали и выпустили обратно, как того требует федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными РФ», – уточнили там.

Прошедших эту процедуру собак видно – у них на ушах есть ярко-желтые бирки, но к ним присоединяются другие псы, менее дружелюбные, непривитые и нестерилизованные. На «Спецавтобазе» подчеркнули, что кормить стаи – значит, обрекать кого-то быть укушенным ими. «Мы призываем не подкармливать бездомных животных. Приучаясь к такому образу жизни, они становятся опасны для людей, поскольку не боятся человека. В холодное время года собаки сбиваются в стаи в поисках пищи и становятся агрессивнее. Лучший вариант – помогать с поиском для неагрессивных животных нового дома», – добавили на предприятии.

Кинолог Ольга Старкова пояснила «Новому Дню», что когда собаки собираются в стаи, они в принципе становятся более агрессивны. «Если им кажется, что человек или другая собака нарушили статус кво этой стаи, то они могут и наброситься. Особенно это касается стай, которые живут не с людьми, а, например, на окраинах, в промзонах. Может, у них еда заканчивается, и они приходят ближе к людям. Когда собаки перекочевывают в город, у них больше возможностей встретиться с людьми, которые заходят на их территорию», – объяснила специалист.

Как отлавливают животных в Екатеринбурге

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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