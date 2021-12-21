Директор психоневрологического интерната заключала договоры с пациентами, не умеющими писать и читать

В Каменске-Уральском вынесли приговор бывшему директору интерната для душевнобольных, которая заключала договоры и принимала пожертвования от людей, не умеющих писать и читать.

Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского признал руководителя виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Женщина через сотрудников Каменск-Уральского психоневрологического интерната с 2015 по 2019 год убеждала пациентов снимать наличные и передавать ей якобы на нужды интерната. На самом деле следствие доказало, что деньги, полученные у семи клиентов интерната, женщина тратила по своему усмотрению.

Кроме того с 2010 по 2018 год осужденная оплачивала расходы интерната на деньги 21 пациента, которые те пожертвовали ей и даже подписали соответствующий юридический договор. Однако пациенты являются инвалидами и многие из них не умеют писать, считать и читать, то есть не могут принимать юридические решения.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, клиенты интерната потеряли в сумме более 4,5 миллиона рублей.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил виновной наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в 300 тысяч рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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